СМИ: В Газе погибли более 60 спортивных деятелей

По данным Палестинского олимпийского комитета, жертвами израильских атак стали 47 спортсменов, 17 представителей административного и техперсонала. Палестинское спортивное движение фактически уничтожено.

Отмечается, что в ходе конфликта пострадали многие спортивные сооружения в Газе. В частности, были уничтожены три стадиона, три конно-спортивных клуба, несколько центров боевых искусств, бейсбольное поле. Кроме того, из-за ударов Израиля были разрушены многие спортивные сооружения на Западном берегу реки Иордан.

Ранее Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) сообщило, что с начала боевых действий из сектора Газа было перемещено 1,9 млн жителей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

