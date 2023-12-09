СМИ: В Газе погибли более 60 спортивных деятелей
Более 60 палестинских спортивных деятелей погибли в секторе Газа после обострения конфликта с Израилем. Об этом сообщило палестинское агентство WAFA.
По данным Палестинского олимпийского комитета, жертвами израильских атак стали 47 спортсменов, 17 представителей административного и техперсонала. Палестинское спортивное движение фактически уничтожено.
Отмечается, что в ходе конфликта пострадали многие спортивные сооружения в Газе. В частности, были уничтожены три стадиона, три конно-спортивных клуба, несколько центров боевых искусств, бейсбольное поле. Кроме того, из-за ударов Израиля были разрушены многие спортивные сооружения на Западном берегу реки Иордан.
Ранее Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) сообщило, что с начала боевых действий из сектора Газа было перемещено 1,9 млн жителей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Газе погибли более 60 спортивных деятелей
- МЧС: На Алтае спасли 34 человека, застрявших на заснеженной трассе
- Яйца дорожают, инфляция растет. В России борются с ростом цен на продукты
- КНДР в ближайшее время увеличит число своих спутников на орбите
- Жерара Депардье обвинили в домогательствах к женщинам в Северной Корее
- В ДНР десантники сбили дрон ВСУ «Баба Яга» с помощью тарана
- «Швеи и упаковщики»: Названы самые востребованные специалисты в канун Нового года
- Генпрокурор Краснов: В России наказали почти 10 тысяч коррупционеров за полгода
- СМИ: В Китае нашли рисовое поле возрастом 5,3 тысячи лет
- Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru