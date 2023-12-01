«США против»: В Израиле ожидают заморозки конфликта с ХАМАС к январю
Израильский политолог Саймон Ципис заявил НСН, что текущее обострение конфликта продлится несколько дней, а полностью конфликт заморозят к январю после освобождения всех заложников.
К январю-февралю конфликт Израиля и группировки ХАМАС будет заморожен, нынешнее возобновление военной операции лишь создает видимость для израильтян, что борьба ведется, заявил израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис заявил в интервью НСН.
Перемирие между Израилем и ХАМАС, действовавшее с 24 ноября и дважды продлевавшееся — 27 и 29 ноября соответственно, истекло 1 декабря в 8 утра. Израиль возобновил боевые действия против боевиков ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщили представители ЦАХАЛ в официальном Telegram-канале. В армии обороны Израиля также обвинили ХАМАС в нарушении паузы и атаке в сторону израильской территории. Ципис рассказал, к чему стремятся стороны.
«Летят ракеты не только со стороны ЦАХАЛ, утром начали лететь ракеты из Газы по Израилю. Сейчас идет обмен ракетными ударами, но это очень вялотекущий обмен, параллельно с ударами продолжаются переговоры по освобождению заложников. Вчера командующий Генштаба выступил с заявлением, что военная операция будет продолжена, этого хочет общество. Поэтому это просто видимость продолжения операции, через несколько суток обстрелы закончатся, будет снова объявлена очередная гуманитарная пауза. Было уже десять дней паузы, через день-два пауза вновь возобновится», - отметил он.
По его словам, Израиль не может продвигаться дальше на юг сектора Газа, так как США не скрывают, что против этого. До января стороны обменяются заложниками и конфликт будет заморожен, отметил Ципис.
«До января-февраля ситуация останется такой же - то обострение, то облегчение, пока не будут возвращены все заложники. Потом, скорее всего, будет заморозка. ХАМАС не будет ликвидирован, конфликт перейдет в фазу вялотекущего, такая война на истощение. Было отпущено уже около 50 заложников и пленных израильтян, из тюрем было отпущено около 150 человек в пользу ХАМАС. У ХАМАС остается еще более ста заложников, включая тела погибших израильтян. Беженцы скопились на юге сектора Газа. США напрямую говорят Израилю не входить в южную часть из-за мирных граждан. Поэтому военная операция будет завершена на тех позициях, на которых сейчас находится армия Израиля, дальше продвижения не будет», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что по завершении текущей гуманитарной паузы Армия обороны страны (ЦАХАЛ) возобновит проведение военной операции в секторе Газа. По его словам, за последнюю неделю Израиль добился огромного успеха, а именно возвращения многих десятков граждан, которые были похищены радикальным палестинским движением ХАМАС, передает «Радиоточка НСН».
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