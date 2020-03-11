В Китае улучшилась ситуация по коронавирусу

Ситуация с распространением коронавируса в Китае продолжает двигаться в положительном направлении. За последние сутки выздоровели и выписались из больниц 1578 человек, а заразились всего 24. Зафиксировано 22 летальных исхода.

По данным Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, количество инфицированных в стране увеличилось до 80,7 тыс. человек, из них выздоровели 61,4 тыс., умерли 3 тыс. 158 человек.

Согласно обновленным подсчетам, показатель смертности от вируса по Китаю составляет 3,9% вместо 3,88% днем ранее. Доля выздоровевших за сутки выросла с 74,1% до 76,1%.