В Китае улучшилась ситуация по коронавирусу
Ситуация с распространением коронавируса в Китае продолжает двигаться в положительном направлении. За последние сутки выздоровели и выписались из больниц 1578 человек, а заразились всего 24. Зафиксировано 22 летальных исхода.
По данным Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, количество инфицированных в стране увеличилось до 80,7 тыс. человек, из них выздоровели 61,4 тыс., умерли 3 тыс. 158 человек.
Согласно обновленным подсчетам, показатель смертности от вируса по Китаю составляет 3,9% вместо 3,88% днем ранее. Доля выздоровевших за сутки выросла с 74,1% до 76,1%.
При этом в Италии за сутки там умерли от коронавирусной инфекции 168 заразившихся, передает ТАСС Всего инфицированы свыше 10 тыс. человек, немногим более тысячи выздоровели, 631 умер.
Ранее сообщалось, что авиакомпания «Победа» приостанавливает полеты в итальянские города в связи с широким распространением в стране коронавируса COVID-19. Перевозчик выполнял регулярные рейсы в Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В Китае улучшилась ситуация по коронавирусу
- А как же перемирие? Турция атаковала «Панцири» в Идлибе
- СМИ: Досрочные выборы в Госдуму не состоятся из-за КПРФ
- Трамп победил на праймериз республиканцев в пяти штатах
- Взять и обнулить. Политологи и оппозиция оценили маневр с президентскими сроками