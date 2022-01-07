Заммэра Шымкента заявил, что провокаторам выдавали деньги и энергетики

По его словам, также провокаторам выдавали энергетические напитки, после которых они «теряли контроль над собой».

«Сейчас провокаторов задерживают... Мы призываем родителей, чтобы следили за молодежью, чтобы они не нарушали закон», - заключил Мукан.

Ранее в полиции Алма-Аты заявили, что в городе были задержаны более 70 боевиков, нападавших на административные здания, а также 30 мародёров.

Протесты в Казахстане вспыхнули в первые дни января из-за роста цен на сжиженный газ, позже они переросли в массовые беспорядки.

На территории страны до 19 января введен режим чрезвычайного положения.

