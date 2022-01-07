Заммэра Шымкента заявил, что провокаторам выдавали деньги и энергетики

Первый заместитель мэра Шымкента Шангыс Мукан в эфире телеканала «Хабар 24» заявил, что задержанные в городе участники беспорядков признались в получении денег.

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По его словам, также провокаторам выдавали энергетические напитки, после которых они «теряли контроль над собой».

«Сейчас провокаторов задерживают... Мы призываем родителей, чтобы следили за молодежью, чтобы они не нарушали закон», - заключил Мукан.

Ранее в полиции Алма-Аты заявили, что в городе были задержаны более 70 боевиков, нападавших на административные здания, а также 30 мародёров.

Протесты в Казахстане вспыхнули в первые дни января из-за роста цен на сжиженный газ, позже они переросли в массовые беспорядки.

На территории страны до 19 января введен режим чрезвычайного положения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПровокацииБеспорядкиПротестыКазахстан
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