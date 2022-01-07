Токаев дал приказ силовикам открывать огонь на поражение по террористам

«Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения», — сказал глава республики.

Токаев подчеркнул, что казахстанские власти не намерены вести переговоры с террористами, несмотря на призывы из-за рубежа урегулировать обстановку в стране мирным путем.

«Какая глупость. Какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами? Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами», — заявил президент, добавив, что государство «проспало» подпольную подготовку терактов и спящих ячеек боевиков.

Кроме того, Токаев сообщил, что миротворческие силы ОДКБ прибыли в Казахстан на «краткосрочный период времени для реализации функций прикрытия и обеспечения».

В Казахстане в первые дни января вспыхнули акции протеста против роста цен на сжиженный газ, которые переросли в массовые беспорядки. На территории страны до 19 января введен режим чрезвычайного положения. ОДКБ направила в республику коллективные миротворческие силы, общая численность военных составит около 2,5 тысячи человек.

