СМИ: в Алма-Ате задержали более 70 боевиков и 30 мародёров

Также сообщается о задержании 30 мародёров.

Протесты в Казахстане вспыхнули в первые дни января из-за роста цен на сжиженный газ, позже они переросли в массовые беспорядки.

На территории страны до 19 января введен режим чрезвычайного положения. ОДКБ направила в республику коллективные миротворческие силы, общая численность военных составит около 2,5 тысячи человек.

