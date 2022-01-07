СМИ: в Алма-Ате задержали более 70 боевиков и 30 мародёров

Полиция Алма-Аты задержала в городе более 70 боевиков, нападавших на административные здания, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на правоохранителей.

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Также сообщается о задержании 30 мародёров.

Протесты в Казахстане вспыхнули в первые дни января из-за роста цен на сжиженный газ, позже они переросли в массовые беспорядки.

На территории страны до 19 января введен режим чрезвычайного положения. ОДКБ направила в республику коллективные миротворческие силы, общая численность военных составит около 2,5 тысячи человек.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗадержаниеБеспорядкиПротестыБоевикиКазахстан
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