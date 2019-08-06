Рар: Либеральный рычаг двуличной Германии сломается об Россию

По мнению немецкого политолога Александра Рара, Германия в истории с несанкционированными митингами в Москве пытается гнуть свою линию в рамках политики либеральных ценностей. В интервью НСН он также добавил, что такая открытая критика обусловлена в частности тем, Россия не является прямым союзником ФРГ. С ними, отмечает эксперт, немцы были бы сдержаннее.

«Германия преследует политику либеральных ценностей. Для нее это самое важное. Она построила всю свою внешнюю и внутреннюю политику на укреплении и развитии этих ценностей. Когда в России разгоняют демонстрацию, то здесь сразу, как рефлекс, начинает работать тысяча организаций, фондов, институтов, неправительственных организаций, которые работают именно на укрепление этих либеральных ценностей Германии во всем мире. Это целый аппарат, который немедленно начинает действовать. Политики начинают реагировать, потому что они понимают, что пресса набрасывается на всю эту тему – она горячая, ее можно хорошо представить. Если они не реагируют, то общество будет говорить “А что вы не критикуете?”. Дело в том, что сейчас вся эта критика и расширение этих ценностей направлены, в первую очередь, на Россию и Китай. При чем в Китае, в Гонконге, гораздо грубее демонстрацию разгоняют, но об этом пишут меньше. Но хотя тоже критикуют. Вот когда во Франции был разгон демонстрации, то все промолчали. Если бы такие вещи происходили в Америке или у союзников, то тоже бы промолчали, потому что союзников как-то не критикуют», - заявил он.

Собеседник НСН отметил, что такой критикой России Германия будто провоцирует новые конфликты между сторонами. По его словам, политика либеральных ценностей ФРГ уже стала рычагом давления на страны, которые не относят к западным ни либералам, ни демократам.

«Я это считаю двуличием, к сожалению, двойными стандартами немецкой политики либеральных ценностей. Они стали уже инструментом политики давить на государства, которые считают не западно-демократическими, не западно-либеральными. Конечно, это приведет к осложнениям. Потому что, во-первых, если посмотреть на логику, в Германии зарегистрироваться, как депутат или как кандидат на выборы в парламент очень и очень сложно. Там надо быть членом партии, чтобы тебя вообще пустили на какие-то выборы. А тут Германия и немецкая пресса, политики защищают людей, которые начинают из ничего продемонстрировать свои слова. Но понимаете, надо все эти ограничения, которые существуют в других государствах, тоже реально видеть. Я считаю, что самая большая проблема, что это силы, которые просто ждали, чтобы конфликтовать с Россией. Особенно представители партии “Зеленых”, которые набирают очки своими правозащитными возгласами и политикой. Они все очень сильно активизировались во время этих протестов», - заметил эксперт.

Тем временем, политолог высказал предположение, что поскольку сами протесты уже начали стихать, то и напряжение между странами на этой почве тоже начнет снижаться. Рар также напомнил, что у Германии с Россией на сегодняшний день достаточно точек пересечения в политической повестке, чтобы забыть о таких разногласиях.

«Но с другой стороны, протесты сходят “на нет”, поддержки им большой нет. Я думаю, это казус исчерпан сейчас. Покритиковали и это уйдет. Просто нужно сейчас быть готовым к тому, что особенно Германия, которая считается страной защищающей громче всех по идеологическим соображениям права человека, будет громче поднимать голос и критиковать. Отношения не испортили ни в каком плане. Разве кто-то из высших политиков на эту тему что-то говорил? Понимаете, из-за этого же Германия не вводила санкции, Россию не стали исключать из ПАСЕ, что требовали тут некоторые горячие головы. Поэтому я не вижу основания говорить сейчас о том, что отношения между Германией и Россией резко испортились. Слишком много общих повесток дня, которые просто невозможно игнорировать. В том числе, жуткие конфликты вокруг Ирана на Ближнем Востоке. Я думаю, что умные, дальновидные политики на это больше обращают внимание, чем на нарушение прав прозападных либеральных прав в России», - заключил собеседник НСН.

Ранее стало известно, что соглaсно результaтaм опросa, проведенного гaзетой Der Tagesspiegel, зa создaние более крепких отношений с РФ выступaют 72% грaждaн стрaны из восточной Гермaнии и 54% - из зaпaдной. Кроме того, издaние отмечaет, что жители стрaны вырaжaют недовольство введенными сaнкциями Зaпaдa против России. Немецкий политолог Александр Рар отметил объективность опроса, опубликованного гaзетой Der Tagesspiegel. В эфире НСН он заявил, что аналогичные результаты напечатаны и другими СМИ.

