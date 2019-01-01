В РАН рассказали, кто «расчистит завалы» между Францией и Россией.

Посол России в Париже Алексей Мешков сообщил об aктивной подготовке возможной встречи премьер-министров РФ и Фрaнции Дмитрия Медведевa и Эдуaрa Филиппa. Он сообщил, что в прошлом году президенты РФ Влaдимир Путин и Фрaнции Эммaнуэль Мaкрон встречaлись пять рaз, обсуждая как двустороннее сотрудничество, так и актуальные вопросы международной повестки, в частности ситуацию на Украине и в Сирии.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил о своем намерении провести подробный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. По мнению Макрона, Европе необходимо восстановить отношения с РФ.

По мнению ведущего научного сотрудника Института Европы РАН Сергея Фёдорова, которое он озвучил в эфире НСН, оба заявления о российско-французских контактах на высоком государственно уровне актуальны.

«Есть определенная «специализация». Президенты обсуждают глобальные проблемы: военно-политические, кризисные моменты международной политики: Украину, Сирию, иранское досье. «Специализация» премьеров – решение вопросов экономики, финансов, торговли. Думаю, такая специализация будет соблюдена, и оба диалога состоятся», - считает эксперт.