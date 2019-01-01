В РАН рассказали, кто «расчистит завалы» между Францией и Россией.
Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН рассказал НСН о темах бесед президентов и глав правительств России и Франции.
Посол России в Париже Алексей Мешков сообщил об aктивной подготовке возможной встречи премьер-министров РФ и Фрaнции Дмитрия Медведевa и Эдуaрa Филиппa. Он сообщил, что в прошлом году президенты РФ Влaдимир Путин и Фрaнции Эммaнуэль Мaкрон встречaлись пять рaз, обсуждая как двустороннее сотрудничество, так и актуальные вопросы международной повестки, в частности ситуацию на Украине и в Сирии.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил о своем намерении провести подробный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. По мнению Макрона, Европе необходимо восстановить отношения с РФ.
По мнению ведущего научного сотрудника Института Европы РАН Сергея Фёдорова, которое он озвучил в эфире НСН, оба заявления о российско-французских контактах на высоком государственно уровне актуальны.
«Есть определенная «специализация». Президенты обсуждают глобальные проблемы: военно-политические, кризисные моменты международной политики: Украину, Сирию, иранское досье. «Специализация» премьеров – решение вопросов экономики, финансов, торговли. Думаю, такая специализация будет соблюдена, и оба диалога состоятся», - считает эксперт.
Европеист отметил позитивный характер переговоров на уровне руководства двух государств, которые позволят продолжить сотрудничество, несмотря на действующие двусторонние санкции.
«Встреча премьеров «расчистит завалы», которые возникли на пути наших отношений с Францией. Помимо культурно-гуманитарных связей, которые даже усилились между РФ и Францией в непростой период после кризисного 2014 года, когда были приняты антироссийские санкции, есть предметы для обсуждения и по другим вопросам. В докризисный период были созданы различные механизмы взаимодействия между странами: и большая межправительственная комиссия, и регулярные встречи «четверки»: министров иностранных дел и министров обороны наших государств. Одна такая состоялась в Париже, другая – в Москве. Были также встречи на уровне специально созданной комиссией, которая занималась решением вопросов в сфере экономики и финансов. Намечались пути работы в сфере промышленности и торговли. Как вы знаете, более 500 французских компаний присутствуют на российском рынке. Практически никто из французских представителей бизнеса не ушел из России, несмотря на ухудшение политических взаимоотношений после 2014 года и санкции, которые были введены ЕС против России и ответные санкции РФ против Европы. Обсуждение необходимо возобновить. Встреча послужит залогом того, что отношения между двумя важнейшими странами Европы будут развиваться», - заявил собеседник НСН.
Ранее заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов в эфире НСН назвал признаки выраженного желания Франции и других стран ЕС пойти на сближение с Россией.
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