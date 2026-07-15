Глава Госдепа пообещал демонтировать МУС

Глава дипломатии США обвинил его в посягательстве на американский суверенитет и пригрозил санкциями странам, которые продолжат поддерживать трибунал. Рубио пообещал разобрать МУС «по кирпичику», если это потребуется.

Руководитель Госдепа указал, что МУС ведет против Вашингтона «войну не пулями и ракетами, а силой так называемого международного права». Утверждается, что американские военнослужащие и политики могут оказаться во власти иностранных судей, постоянно рискуя уголовным преследованием и даже тюремным заключением за защиту собственной страны.

Международный уголовный суд является политическим органом, который занимается выполнением заказов, заявил глава правового департамента МИД РФ Максим Мусихин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

