Сборная Испании одержала победу над Францией на ЧМ-2026

Сборная Испании по футболу со счетом 2:0 одержала победу над Францией в полуфинальном матче чемпионата мира.

Сборная Англии обыграла норвежцев, выйдя в полуфинал чемпионата мира по футболу

Встреча прошла в Арлингтоне (США). Испания стала первым финалистом.

Сборная во второй раз сыграет в финале чемпионата. В 2010 году испанцы обыграли команду Нидерландов.

Ранее болельщики потребовали исключить сборную Аргентины с чемпионата мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: dpa/picture-alliance
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