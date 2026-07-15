Сборная Испании одержала победу над Францией на ЧМ-2026
15 июля 202600:00
Денис Постольский
Сборная Испании по футболу со счетом 2:0 одержала победу над Францией в полуфинальном матче чемпионата мира.
Встреча прошла в Арлингтоне (США). Испания стала первым финалистом.
Сборная во второй раз сыграет в финале чемпионата. В 2010 году испанцы обыграли команду Нидерландов.
Ранее болельщики потребовали исключить сборную Аргентины с чемпионата мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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