СМИ: Командный пункт для высшего руководства России перелетел из Москвы в Тегеран

Борт RA-64531, как и другие самолеты этого класса, эксплуатируется специальным летным отрядом «Россия» и является одним из своих самых защищенных самолетов воздушного командования. Самолет Ту-214ПУ (ПУ - «пункт управления») оснащен узлами ретрансляции данных, закрытыми системами стратегической связи. Техническая оснащенность позволяет лайнеру координировать правительственные и военные операции в кризисных ситуациях.

Ту-214ПУ рассчитан на эксплуатацию даже в условиях повышенной опасности, обеспечивая непрерывность управления. По этому его называют российским «самолетом судного дня» – по аналогии с самолетом для президента США.

О цели и составе миссии ничего неизвестно. Самолет вечером 13 июля перелетел в Пекин. Это произошло за несколько часов до того, как США начали массированный обстрел Ирана.

Также Вашингтон возобновил морскую блокаду Ирана в Омурзском проливе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

