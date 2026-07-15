СМИ: Командный пункт для высшего руководства России перелетел из Москвы в Тегеран
Ту-214ПУ, представляющий собой командный пункт для высшего руководства России, утром 13 июля перелетел из московского аэропорта «Внуково» в Тегеран, сообщает The Times of India.
Борт RA-64531, как и другие самолеты этого класса, эксплуатируется специальным летным отрядом «Россия» и является одним из своих самых защищенных самолетов воздушного командования. Самолет Ту-214ПУ (ПУ - «пункт управления») оснащен узлами ретрансляции данных, закрытыми системами стратегической связи. Техническая оснащенность позволяет лайнеру координировать правительственные и военные операции в кризисных ситуациях.
Ту-214ПУ рассчитан на эксплуатацию даже в условиях повышенной опасности, обеспечивая непрерывность управления. По этому его называют российским «самолетом судного дня» – по аналогии с самолетом для президента США.
О цели и составе миссии ничего неизвестно. Самолет вечером 13 июля перелетел в Пекин. Это произошло за несколько часов до того, как США начали массированный обстрел Ирана.
Также Вашингтон возобновил морскую блокаду Ирана в Омурзском проливе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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