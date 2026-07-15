Россиянам нужно 393 тысяч рублей, чтобы считаться богатым

Таковы результаты ВЦИОМ. По стране эта планка ниже: в среднем граждане называют сумму около 393 тысяч рублей, а жители сёл — около 295 тысяч. Также выяснилось, что каждый пятый россиянин верит, что сможет стать богатым, а уже обеспеченными себя считают только 4% респондентов.

Мужчины и молодёжь чаще воспринимают высокий доход как реальную цель, тогда как женщины и представители старших поколений относятся к этому скептичнее. Оптимизма также больше у тех, кто уже доволен своим материальным положением.

Желание получать больше денег должно быть обосновано ситуацией на рынке, тогда шансы на повышение зарплаты выше, рассказал НСН основатель портала SuperJob Алексей Захаров.

