В Ставрополье из-за бензинового кризиса предложили ездить на велосипеде

Власти намерены сократить использование служебного транспорта. Соответствующее поручение губернатор дал на заседании оперативного штаба. «Внутри города можно пешком передвигаться, на велосипеде ездить, внутри района. Думаю, что вы отрегулируете свои планы работы таким образом, чтобы минимизировать потребление бензина и дизельного топлива», - заявил глава региона.

Он также предложил депутатам краевой думы и муниципальных советов присоединиться к ограничению.

Ранее стало известно, что в Москве велосезон-2026 стал рекордным по интенсивности проката. Суточный максимум поездок достиг 48,5 тысяч, что на 52% выше предыдущего рекорда за последние пять лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

