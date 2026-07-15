Центр исследований социальной экономики: Россияне никогда не жили лучше, чем сейчас

Россияне никогда не жили лучше, чем сейчас, сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на директора Центра исследований социальной экономики Алексея Зубца.

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Он проанализировал нынешнюю покупательную способность граждан, на основе данных Росстата. «Есть такие данные у Росстата — сколько всяких продуктов может купить человек на свою зарплату, на свой средний доход в нашей стране. И вот данные за первый квартал нынешнего года в сравнении с первым кварталом прошлого года и в исторической перспективе», — указал Зубец.

Падение платежеспособности населения отмечается только по четырем позициям: говядина, подсолнечное масло, хлеб и хлебобулочные изделия. По остальным позициям (около 40), покупательная способность оказалась выше, чем в предыдущие годы.

«То есть жаловаться на то, что мы обеднели, довольно странно. Потому что, в общем, живем мы сейчас лучше. То есть россияне в нашей стране никогда не жили лучше, чем они живут сейчас», — отметил эксперт.

Ранее стало известно, что россиянам нужно 393 тысяч рублей, чтобы считаться богатым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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