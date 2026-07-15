Центр исследований социальной экономики: Россияне никогда не жили лучше, чем сейчас
Россияне никогда не жили лучше, чем сейчас, сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на директора Центра исследований социальной экономики Алексея Зубца.
Он проанализировал нынешнюю покупательную способность граждан, на основе данных Росстата. «Есть такие данные у Росстата — сколько всяких продуктов может купить человек на свою зарплату, на свой средний доход в нашей стране. И вот данные за первый квартал нынешнего года в сравнении с первым кварталом прошлого года и в исторической перспективе», — указал Зубец.
Падение платежеспособности населения отмечается только по четырем позициям: говядина, подсолнечное масло, хлеб и хлебобулочные изделия. По остальным позициям (около 40), покупательная способность оказалась выше, чем в предыдущие годы.
«То есть жаловаться на то, что мы обеднели, довольно странно. Потому что, в общем, живем мы сейчас лучше. То есть россияне в нашей стране никогда не жили лучше, чем они живут сейчас», — отметил эксперт.
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