В Белом доме заявили, что нуждаются в одобрении Конгрессом денег на поддержку Киева

Американская администрация отчаянно нуждается в одобрении Конгрессом США выделения дополнительных средств на помощь Киеву, сообщил телеканалу ABC представитель Белого дома Джон Кирби.

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По его словам, кроме того, в запросе на дополнительное финансирование заложены деньги для Израиля и для безопасности американских границ. Кирби отметил, что не может сказать за президента Джо Байдена, одобрит ли тот объединение средств на поддержку Украины и обеспечение национальной безопасности.

Ранее в пентагоне заявили, что американская администрация почти исчерпала имеющиеся в ее распоряжении средства на оказание помощи Киеву, однако пока продолжает военные поставки на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСШАКонгресс США

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