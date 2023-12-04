В Белом доме заявили, что нуждаются в одобрении Конгрессом денег на поддержку Киева

По его словам, кроме того, в запросе на дополнительное финансирование заложены деньги для Израиля и для безопасности американских границ. Кирби отметил, что не может сказать за президента Джо Байдена, одобрит ли тот объединение средств на поддержку Украины и обеспечение национальной безопасности.

Ранее в пентагоне заявили, что американская администрация почти исчерпала имеющиеся в ее распоряжении средства на оказание помощи Киеву, однако пока продолжает военные поставки на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

