«Потемкинские деревни». Москва и Ереван - об участии Турции в восстановлении Карабаха
На территории Нагорного Карабаха, которая сейчас охраняется российскими миротворцами, никаких турецких баз не будет, заявил НСН Константин Затуллин.
Анонсированное Турцией соглашение с Азербайджаном о восстановлении Нагорного Карабаха вряд ли приведет к строительству там турецких военных баз, считают опрошенные Telegram-каналом «Радиоточка НСН» эксперты из России и Армении.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин считает, что реализация соглашения может привести к новой вспышке конфликта, а директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян предрекает появление в Карабахе «потемкинских деревень».
Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Баку. Он анонсировал, что посетит карабахские Физули и Шушу, где будет подписано большое межгосударственное соглашение.
«Предварительно было анонсировано, что встреча Эрдогана и Алиева (президента Азербайджана Ильхама Алиева – прим. НСН) состоится в Шуше, и я пока не знаю, подтверждается ли эта информация. Этот город находится в непосредственной близости от столицы Нагорного Карабаха Степанакерта. В любом случае, это демонстративное действие. Соглашения подобного рода, которые подписываются между Азербайджаном и Турцией, игнорируют тот факт, что вопрос о статусе Нагорного Карабаха остается нерешенным. Какие бы решения ни принимали Эрдоган и Алиев по поводу Карабаха, без мнения армянского населения Нагорного Карабаха они являются неполноценными. Претензии на то, чтобы обустраивать Нагорный Карабах на территории, которую турки и азербайджанцы не контролируют, как это анонсировано подписанием соглашения, это вряд ли может быть осуществлено. Подобные попытки могут привести к новой вспышке конфликта», - считает Затулин.
При этом он объяснил, где могут появиться турецкие военные базы, а где нет.
«На территории Азербайджана появление турецких военных баз вполне возможно. Запретить это Баку никто не может. На территории Нагорного Карабаха, которая сейчас охраняется российскими миротворцами, никаких турецких баз не будет. А что касается Шуши и той части, которая в результате военных действий попала под контроль Азербайджана, у меня нет сомнений, что неофициально турки там уже присутствуют», - сказал парламентарий.
По мнению Искандаряна, появление турецких баз в Карабахе возможно в будущем, но не сейчас.
«На сегодняшний день это сложно представить, потому что там существует формат взаимодействия с Россией. Но в будущем вполне возможно это представить. Это зависит от того, что в России принято называть «конкурентным сотрудничеством», когда интересы Москвы и Анкары в некоторых случаях совпадают, а в других нет», - пояснил директор Института Кавказа в Ереване.
Он считает, что Россия не будет резко выступать против восстановления с турецким участием территории Нагорного Карабаха, подконтрольной Баку.
«Турция сейчас позиционирует себя, как государство, которое поддерживает Азербайджан и стоит с ним рядом во всех проблемах. Турция однозначно поддержала Баку во время второй карабахской войны и теперь отыгрывает все плюсы, которые может из этого взять. Кроме того, там возможны некоторые экономические варианты сотрудничества. Очевидно, что Азербайджан будет создавать «потемкинские деревни» на карабахской территории. Например, было заявлено о строительстве двух международных аэропортов. Кто и куда оттуда будет летать - это вопрос, но их действительно могут построить. Шушу будут явно как-то реставрировать и восстанавливать в азербайджанском духе, в чем может принимать участие Турция. Но основное – это позиционирование себя как постоянного союзника и старшего брата Азербайджана. Вряд ли в России вызовет резкую реакцию то, что, например, в Шуше турецкие подрядчики будут строить дорогу», - заключил Искандарян.
Как сообщает РИА Новости, президент Турции завтра выступит в азербайджанском парламенте. Эрдоган и Алиев подпишут в Шуше соглашение о восстановлении Карабаха, утверждает турецкое телевидение.
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