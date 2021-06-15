«Потемкинские деревни». Москва и Ереван - об участии Турции в восстановлении Карабаха

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Баку. Он анонсировал, что посетит карабахские Физули и Шушу, где будет подписано большое межгосударственное соглашение.

«Предварительно было анонсировано, что встреча Эрдогана и Алиева (президента Азербайджана Ильхама Алиева – прим. НСН) состоится в Шуше, и я пока не знаю, подтверждается ли эта информация. Этот город находится в непосредственной близости от столицы Нагорного Карабаха Степанакерта. В любом случае, это демонстративное действие. Соглашения подобного рода, которые подписываются между Азербайджаном и Турцией, игнорируют тот факт, что вопрос о статусе Нагорного Карабаха остается нерешенным. Какие бы решения ни принимали Эрдоган и Алиев по поводу Карабаха, без мнения армянского населения Нагорного Карабаха они являются неполноценными. Претензии на то, чтобы обустраивать Нагорный Карабах на территории, которую турки и азербайджанцы не контролируют, как это анонсировано подписанием соглашения, это вряд ли может быть осуществлено. Подобные попытки могут привести к новой вспышке конфликта», - считает Затулин.

При этом он объяснил, где могут появиться турецкие военные базы, а где нет.

«На территории Азербайджана появление турецких военных баз вполне возможно. Запретить это Баку никто не может. На территории Нагорного Карабаха, которая сейчас охраняется российскими миротворцами, никаких турецких баз не будет. А что касается Шуши и той части, которая в результате военных действий попала под контроль Азербайджана, у меня нет сомнений, что неофициально турки там уже присутствуют», - сказал парламентарий.

По мнению Искандаряна, появление турецких баз в Карабахе возможно в будущем, но не сейчас.

«На сегодняшний день это сложно представить, потому что там существует формат взаимодействия с Россией. Но в будущем вполне возможно это представить. Это зависит от того, что в России принято называть «конкурентным сотрудничеством», когда интересы Москвы и Анкары в некоторых случаях совпадают, а в других нет», - пояснил директор Института Кавказа в Ереване.

Он считает, что Россия не будет резко выступать против восстановления с турецким участием территории Нагорного Карабаха, подконтрольной Баку.