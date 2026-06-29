Шаман раскрыл истинные цели загадочной партии «Мы»
Певец Shaman и его супруга Екатерина Мизулина не планируют уходить в политику со своей партией «Мы». Об этом Ярослав Дронов заявил на пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня», передает РИА Новости.
Артист напомнил, что ранее преподнес Мизулиной на день рождения саму партию в качестве необычного подарка. При этом он выразил недоумение слухами о политических амбициях проекта, подчеркнув, что каждый из них занимается своим делом.
По словам Дронова, создание организации стало лишь фундаментом для реализации добрых и полезных инициатив в будущем. Никаких политических заявлений от авторов проекта не последует.
При этом артист Шаман рассказал, почему не отправился на СВО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Мишустин согласился резать неэффективные форумы ради экономии
- Депутаты призвали предупреждать о фонограмме на концерте до оплаты билета
- Шаман раскрыл истинные цели загадочной партии «Мы»
- Минфин: Условия семейной ипотеки не изменятся до 1 октября
- Россиян предупредили о мошенниках под видом частных медслужб
- «Менее 1%»: Кому из россиян откажут в шенгенской визе в 2026 году
- Влияние Старого света: Почему в Калининград пришла экстремальная жара
- Таможенники опровергли доначисления утильсбора на ввезенные из ЕАЭС автомобили
- Кинопарк «Москино» отобрал у «Доброфеста» палатки
- В России объяснили, зачем Украине нужно сотрудничество с наркокартелями Мексики