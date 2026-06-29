Шаман раскрыл истинные цели загадочной партии «Мы»

Певец Shaman и его супруга Екатерина Мизулина не планируют уходить в политику со своей партией «Мы». Об этом Ярослав Дронов заявил на пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня», передает РИА Новости.

Артист напомнил, что ранее преподнес Мизулиной на день рождения саму партию в качестве необычного подарка. При этом он выразил недоумение слухами о политических амбициях проекта, подчеркнув, что каждый из них занимается своим делом.

По словам Дронова, создание организации стало лишь фундаментом для реализации добрых и полезных инициатив в будущем. Никаких политических заявлений от авторов проекта не последует.

При этом артист Шаман рассказал, почему не отправился на СВО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



