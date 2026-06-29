Молодому актеру лучше начать свою карьеру с театра, так как он дает ту самую необходимую базу. Об этом НСН рассказал главный режиссер Театра Российской Армии Александр Лазарев.

Ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) и театральный критик Григорий Заславский заявил, что не пошел бы ни в один московский театр, если бы был молодым актером сегодня. Такое мнение он выразил на презентации нового театрального проекта ЦСИ «Винзавод» «Зелено-Молодо». По его словам, театров на «взлете» сегодня нет. Также он раскрыл, что советует своим студентам самостоятельно существовать в профессии: сотрудничать с продюсерами, актерскими компаниями. Лазарев отметил, что не разделяет эту точку зрения.