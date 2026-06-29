В Театре Российской Армии поспорили с Заславским о пути актера после вуза

Александр Лазарев заявил НСН, что выпускникам театральных вузов нужно стараться обязательно устроиться в театр, а вот совет Григория Заславского осуществить крайне сложно.

Молодому актеру лучше начать свою карьеру с театра, так как он дает ту самую необходимую базу. Об этом НСН рассказал главный режиссер Театра Российской Армии Александр Лазарев.

Ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) и театральный критик Григорий Заславский заявил, что не пошел бы ни в один московский театр, если бы был молодым актером сегодня. Такое мнение он выразил на презентации нового театрального проекта ЦСИ «Винзавод» «Зелено-Молодо». По его словам, театров на «взлете» сегодня нет. Также он раскрыл, что советует своим студентам самостоятельно существовать в профессии: сотрудничать с продюсерами, актерскими компаниями. Лазарев отметил, что не разделяет эту точку зрения.

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«Я думаю, что самостоятельно пытаться устроиться в жизни молодому человеку трудно. Мне кажется, нужно начинать в театре. Театр – это база. Другое дело, это огромное количество выпускников. Очень много институтов, которые каждую весну выпускают как минимум 150-200 артистов. И куда их всех устроить это совершенно непонятно. Но, по крайней мере, стараться необходимо. И надо, как мне кажется, раз уж ты решил посвятить жизнь актерству, начинать в театре, в коллективе. Показываться, пытаться устроиться и работать в театре, а потом уже смотреть, как складывается жизнь», - уточнил он.

Также он раскрыл, готовы ли сегодня театры инвестировать в молодых артистов: давать им сложные роли и пространство для пробы.

«Это зависит от художественного руководства театра. Я готов», - отметил он.

Ранее Заславский перечислил НСН, чего сумел достичь за 10 лет руководства театральным вузом и допустил, что пойдет на третий срок.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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