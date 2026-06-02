США давно ведут переговоры о расширении размещения ядерного оружия в Европе, формально здесь нет никаких нарушений, но Россия не будет игнорировать этот факт, заявил НСН научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций, Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

США ведут переговоры о расширении размещения ядерного оружия в странах НАТО, пишет The Financial Times. Бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, уже размещены в шести странах — Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах, Турции и Великобритании, но США рассматривают и новые локации. При помощи ядерного оружия США намереваются заверить союзников в том, что сокращение сил в Европе не ослабляет гарантии безопасности. Наибольший интерес к получению подобного вооружения проявили европейские страны, находящиеся близко к границам с Россией, включая Польшу и некоторые страны Балтики. Стефанович подтвердил, что Европе и США это выгодно именно сейчас.