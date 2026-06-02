Отработка целей: Чем ответит Россия на ядерное оружие США в Европе

Дмитрий Стефанович заявил НСН, что американцам выгоднее разместить ядерное оружие в Европе, а оружие общего назначения использовать в других регионах.

США давно ведут переговоры о расширении размещения ядерного оружия в Европе, формально здесь нет никаких нарушений, но Россия не будет игнорировать этот факт, заявил НСН научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций, Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

США ведут переговоры о расширении размещения ядерного оружия в странах НАТО, пишет The Financial Times. Бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, уже размещены в шести странах — Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах, Турции и Великобритании, но США рассматривают и новые локации. При помощи ядерного оружия США намереваются заверить союзников в том, что сокращение сил в Европе не ослабляет гарантии безопасности. Наибольший интерес к получению подобного вооружения проявили европейские страны, находящиеся близко к границам с Россией, включая Польшу и некоторые страны Балтики. Стефанович подтвердил, что Европе и США это выгодно именно сейчас.

«Тут никаких нарушений договоров формально нет. Давно ходят слухи о том, что американцы хотят компенсировать сокращение своего присутствия в части сил общего назначения в Европе путем размещения носителей ядерного оружия. Американское ядерное оружие в Европе выполняет политическую и психологическую роль. Значительная часть европейцев в правящей верхушке полагает, что это лучший вариант, статус. А американцам же так просто проще, так как оружие общего назначения можно перекинуть в более необходимые регионы, а ядерное оружие никто использовать в разумных сценариях не собирается», - отметил он.

По его словам, Москва не будет игнорировать этот факт, начнет «отрабатывать» возможные сценарии.

«У нас этот факт игнорировать никто не будет. Мы уже создали систему совместного ядерного планирования в рамках Союзного государства. Этот процесс будет только укрепляться, в прошлом месяце прошли совместные учения. С одной стороны, будет укрепляться потенциал по нанесению ударов по странам, где будет размещаться американское ядерное оружие. В военном плане они становятся приоритетной целью. С другой стороны, придется искать пути по повышению защищенности большого перечня направлений от ядерного нападения. Единственный способ для стран это сделать – вернуться к контролю за вооружениями. Конечно, это перспектива не сегодняшнего и не завтрашнего дня», - добавил собеседник НСН.

Использование ядерного оружия является исключительной мерой для обеспечения безопасности страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

