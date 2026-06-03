Рябков объяснил, что может заставить Россию использовать ядерное оружие

По его словам, «в несколько прямолинейном изложении» речь идёт о посягательстве на территориальную целостность России, в том числе «со стороны агрессоров», которые не обладают таким оружием».

«При наихудших сценариях это может привести к тому, что мы ответим с использованием данных средств», - указал дипломат на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что в случае явной угрозы со стороны НАТО российская армия в первую очередь нанесёт удары по носителям ядерного оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

