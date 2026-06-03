Рябков объяснил, что может заставить Россию использовать ядерное оружие
«Гипотетические ситуации», при которых Россия может применить ядерное оружие, описаны в военной доктрине страны, а также «в основах госполитики в области ядерного сдерживания». Как пишет ТАСС, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, «в несколько прямолинейном изложении» речь идёт о посягательстве на территориальную целостность России, в том числе «со стороны агрессоров», которые не обладают таким оружием».
«При наихудших сценариях это может привести к тому, что мы ответим с использованием данных средств», - указал дипломат на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что в случае явной угрозы со стороны НАТО российская армия в первую очередь нанесёт удары по носителям ядерного оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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