Депутаты призвали предупреждать о фонограмме на концерте до оплаты билета

Авторы инициативы указали, что «существенной характеристикой концерта», влияющей на решение о покупке билета, для зрителей является именно живое исполнение. Но на практике нередки ситуации, когда на шоу используется «заранее записанный основной вокал».

Парламентарии отметили, что в стране нет единого стандарта раскрытия такой информации. Они считают, что её следует размещать на странице продажи билетов, в анонсах мероприятий на сайте или в приложении билетного оператора, на ресурсах организатора и электронных билетах.

«Предупреждение не должно размещаться мелким шрифтом, сливаться с фоном, скрываться в раскрывающемся меню, пользовательском соглашении или длинном описании мероприятия», - добавили депутаты.

Ранее в Китае фанаты остались недовольны выступлением американского рэпера Канье Уэста на Шанхайском стадионе, так как из-за дождя последние двадцать минут шоу им пришлось слушать фонограмму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».