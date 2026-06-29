Мишустин согласился резать неэффективные форумы ради экономии

Председатель правительства Михаил Мишустин поддержал предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко отказаться от проведения неэффективных форумов для экономии бюджета. Об этом премьер заявил на встрече с руководителем верхней палаты парламента, передает РИА Новости.

Матвиенко предложила проанализировать систему существующих в стране форумов, проводимых на федеральные средства, оценить их отдачу и рассмотреть возможность более редкого их проведения.