Мишустин согласился резать неэффективные форумы ради экономии
Председатель правительства Михаил Мишустин поддержал предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко отказаться от проведения неэффективных форумов для экономии бюджета. Об этом премьер заявил на встрече с руководителем верхней палаты парламента, передает РИА Новости.
Матвиенко предложила проанализировать систему существующих в стране форумов, проводимых на федеральные средства, оценить их отдачу и рассмотреть возможность более редкого их проведения.
Мишустин согласился минимизировать мероприятия без целевой отдачи. Он также отметил, что бизнес и предприниматели должны сами брать на себя организацию таких работ, а правительство будет поддерживать это в разумных пределах.
На встрече также обсудили стратегию пространственного развития. Премьер напомнил, что из 54 мероприятий дорожной карты уже выполнено 30, а в стране определено порядка 2160 опорных населенных пунктов. Отдельное внимание правительство уделяет нацпроектам в сфере технологического лидерства, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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