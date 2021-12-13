Захарова сообщила о переброске на Украину боевиков

По ее словам, Украина получает оружие и боевиков под видом инструкторов. По словам дипломата, страны Запада используют Киев для провокаций российской стороны. В качестве примера Захарова привела появление корабля «Донбасс» ВМС Украины около Керченского пролива.

«Это провокация в целой цепочке провокаций. Осуществляются они как на море, так и на суше и в воздухе», — отметила официальный представитель ведомства.

Ранее в ФСБ сообщили, что корабль «Донбасс» Военно-морских сил Украины движется в направлении Керченского пролива, игнорируя требования береговой охраны погранслужбы изменить курс.

После этого президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал инцидент с кораблем военно-морских сил страны в Керченском проливе, отметив, что нарушений с украинской стороны не было.

