Захарова сообщила о переброске на Украину боевиков

Западные страны проводят целенаправленную политику по милитаризации Украины, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление официального представителя министерства иностранных дел России Марию Захарову.

На Украине заявили, что корабль «Донбасс» выполнял задачи в своих территориальных водах

По ее словам, Украина получает оружие и боевиков под видом инструкторов. По словам дипломата, страны Запада используют Киев для провокаций российской стороны. В качестве примера Захарова привела появление корабля «Донбасс» ВМС Украины около Керченского пролива.

«Это провокация в целой цепочке провокаций. Осуществляются они как на море, так и на суше и в воздухе», — отметила официальный представитель ведомства.

Ранее в ФСБ сообщили, что корабль «Донбасс» Военно-морских сил Украины движется в направлении Керченского пролива, игнорируя требования береговой охраны погранслужбы изменить курс.

После этого президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал инцидент с кораблем военно-морских сил страны в Керченском проливе, отметив, что нарушений с украинской стороны не было.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:БоевикиУкраинаМария Захарова
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