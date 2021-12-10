На Украине заявили, что корабль «Донбасс» выполнял задачи в своих территориальных водах

Корабль ВМС Украины «Донбасс» не нарушал запретных зон, пытаясь пройти через Керченский пролив, судно возвращается на базу. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

Корабль ВМС Украины, двигавшийся к Керчи, развернулся

«Корабль выполняет задачи в своих территориальных водах. В настоящее время "Донбасс" возвращается на базу», — говорится в сообщении штаба в Facebook.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, движение «Донбасса» в Азовском море законно, так как воды являются акваторией совместного российско-украинского использования. Глава Минобороны подчеркнул, что судно — поисково-спасательное и без вооружения, пишет RT.

«Угрозы для нашего корабля, экипажа нет. Он уже почти вернулся в порт. Никаких инцидентов не произошло», — добавил Резников.

Ранее стало известно о начале движения корабля «Донбасс» ВМС Украины в направлении Керченского пролива: утром в четверг судно снялось с рейда порта Мариуполь и выдвинулось к проливу, не подав заявку на прохождение по этим водам. Днем сопровождающее корабль судно береговой охраны погранслужбы ФСБ России предупредило «Донбасс» о необходимости подачи заявок на прохождение через Керченский пролив. Однако экипаж украинского корабля заявил, что не намерен следовать через эти воды, пишет «Свободная пресса».

Вечером в четверг украинское судно изменило курс и повернуло в обратную сторону от пролива, при этом не реагируя на запросы российских пограничников. В ФСБ назвали действия экипажа «Донбасса» провокационными и создающими угрозу безопасности мореплавания.

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ТЕГИ:ФСБКораблиВМС УкраиныКерченский Пролив
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