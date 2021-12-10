На Украине заявили, что корабль «Донбасс» выполнял задачи в своих территориальных водах
Корабль ВМС Украины «Донбасс» не нарушал запретных зон, пытаясь пройти через Керченский пролив, судно возвращается на базу. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.
«Корабль выполняет задачи в своих территориальных водах. В настоящее время "Донбасс" возвращается на базу», — говорится в сообщении штаба в Facebook.
По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, движение «Донбасса» в Азовском море законно, так как воды являются акваторией совместного российско-украинского использования. Глава Минобороны подчеркнул, что судно — поисково-спасательное и без вооружения, пишет RT.
«Угрозы для нашего корабля, экипажа нет. Он уже почти вернулся в порт. Никаких инцидентов не произошло», — добавил Резников.
Ранее стало известно о начале движения корабля «Донбасс» ВМС Украины в направлении Керченского пролива: утром в четверг судно снялось с рейда порта Мариуполь и выдвинулось к проливу, не подав заявку на прохождение по этим водам. Днем сопровождающее корабль судно береговой охраны погранслужбы ФСБ России предупредило «Донбасс» о необходимости подачи заявок на прохождение через Керченский пролив. Однако экипаж украинского корабля заявил, что не намерен следовать через эти воды, пишет «Свободная пресса».
Вечером в четверг украинское судно изменило курс и повернуло в обратную сторону от пролива, при этом не реагируя на запросы российских пограничников. В ФСБ назвали действия экипажа «Донбасса» провокационными и создающими угрозу безопасности мореплавания.
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