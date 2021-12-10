Зеленский прокомментировал инцидент с кораблем в Керченском проливе
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал инцидент с кораблем военно-морских сил страны в Керченском проливе, отметив, что нарушений с украинской стороны не было. Об этом сообщает РИА Новости.
Накануне в ФСБ сообщили, что корабль «Донбасс» Военно-морских сил Украины движется в направлении Керченского пролива, игнорируя требования береговой охраны погранслужбы изменить курс.
Зеленский отметил, что Украина не идет на такие провокации. Он добавил, что в этой позиции украинские власти получают поддержку США и Европы.
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