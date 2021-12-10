Зеленский прокомментировал инцидент с кораблем в Керченском проливе

Накануне в ФСБ сообщили, что корабль «Донбасс» Военно-морских сил Украины движется в направлении Керченского пролива, игнорируя требования береговой охраны погранслужбы изменить курс.

Зеленский отметил, что Украина не идет на такие провокации. Он добавил, что в этой позиции украинские власти получают поддержку США и Европы.

