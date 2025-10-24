Захарова: Из сектора Газа вывезли 47 россиян и их родственников
24 октября 202517:53
Из сектора Газа были вывезены 47 граждан России и их ближайших родственников-палестинцев. Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она уточнила, что анклав покинули 15 россиян и 32 палестинца, а том числе 15 несовершеннолетних.
«Представительство РФ при ПНА вместе с посольством РФ в Иорданском Хашимитском Королевстве оказало содействие», — добавила дипломат.
Ранее в ООН заявили, что на восстановление сектора Газа потребуется 70 млрд долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
