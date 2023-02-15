Задержанный в Подмосковье диверсант сотрудничал с СБУ из-за угроз в адрес дочери

Со слов задержанного известно, что он уроженец Харьковской области, родился в 1977 году. В ноябре 2022 года мужчина отправился на заработки в Польшу, где его завербовали спецслужбы Польши и СБУ.

При общении по видеосвязи с дочерью задержанный заметил, что она находится дома вместе с двумя сотрудниками СБУ. По их указанию мужчина отбыл в Латвию, где прошел дополнительную проверку на полиграфе. После этого он прибыл в Россию, чтобы оформить документы, получить гражданство России и трудоустроиться. Сотрудники спецслужб велели ему поджигать релейные шкафы и в доказательство присылать видеоотчеты. Всего диверсант успел совершить два поджога.

По данным Центра общественных связей, в вербовке и пересылке задержанного агента СБУ в Россию замешаны спецслужбы Польши и Латвии. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 281 УК РФ («Диверсия»), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Ранее начальник главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что на территории России есть люди, которые готовят диверсии. Об этом сообщило агентство НСН.

