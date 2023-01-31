WP: Глава военной разведки Украины признал наличие диверсантов в России и вербовку россиян
Начальник главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью The Washington Post заявил, что на территории России есть люди, которые готовят диверсии.
По его словам, агентов, которые занимаются террористической деятельностью, будут работать до тех пор, пока не будет восстановлена «территориальная целостность Украины».
Он добавил, что также Украина занимается вербовкой россиян, «которые понимают, что Россия должна быть другой».
Ранее Буданов в интервью телеканалу ABC заявил, что весной Киев планирует активизировать боевые действия и ближайшие месяцы конфликта «будут самыми горячими в военном плане», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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