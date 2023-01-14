Российские военные уничтожили диверсантов ВСУ в Харьковской области
Вооруженные силы РФ уничтожили две диверсионно-разведывательные группы Украины в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.
В ходе операции Вооруженные силы России ликвидировали более 30 украинских солдат и два танка.
Диверсантов разгромили вблизи населенных пунктов Табаевка и Першотравневое, уточнили в оборонном ведомстве.
Сообщается также о ликвидации американской гаубицы M777.
Ранее министерство государственной безопасности и МВД Луганской народной республики обнаружили схрон украинских диверсантов, которые планировали теракты в Луганске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.
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