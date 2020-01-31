Задержанный в Италии лайнер выпустили из порта после проверки на коронавирус
Круизный лайнер Costa Smeralda, который был заблокирован в итальянском порту, после проверки пассажиров на коронавирус продолжил плавание. Об этом сообщает Интерфакс.
Как пишет агентство, судно отправилось по запланированному маршруту на запад. Разрешение на выход из порта лайнер получил в пятницу вечером.
На борту в момент задержания лайнера находилось около 7 тысяч человек, в частности, 67 граждан России. В Италии после проверки на коронавирус на берег сошли 1 тыс. 143 пассажира. Накануне выход на берег был запрещен из-за подозрения на наличие вируса на борту.
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