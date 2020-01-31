Задержанный в Италии лайнер выпустили из порта после проверки на коронавирус

Как пишет агентство, судно отправилось по запланированному маршруту на запад. Разрешение на выход из порта лайнер получил в пятницу вечером.

На борту в момент задержания лайнера находилось около 7 тысяч человек, в частности, 67 граждан России. В Италии после проверки на коронавирус на берег сошли 1 тыс. 143 пассажира. Накануне выход на берег был запрещен из-за подозрения на наличие вируса на борту.

Ранее в Минздраве РФ рассказали о первых симптомах коронавируса и мерах предосторожности.



