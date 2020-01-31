Путин предложил помощь Китаю в битве с коронавирусом

Путин также выразил сочувствие и поддержку всем семьям, в которых скончались родственники в результате этого недуга, а также пожелал быстрого выздоровления заболевшим.

Президент подчеркнул, что российские структуры готовы к самому тесному взаимодействию с китайскими коллегами для выработки защиты от этой угрозы.

В Китае уже подтверждено около десяти тысяч случаев заражения новым коронавирусом, приводящим к воспалению лёгких, более двухсот заразившихся умерли от осложнений.

