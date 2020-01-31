Путин предложил помощь Китаю в битве с коронавирусом

31 января 202019:47

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил готовность оказать требуемую поддержку Китайской Народной Республике в борьбе с распространением коронавируса, вызывающего пневмонию. Российский лидер предложил помощь в телеграмме на имя руководителя Кита Си Цзиньпина. Она опубликована пресс-службой Кремля.

Коронавирус пришел в Россию

Путин также выразил сочувствие и поддержку всем семьям, в которых скончались родственники в результате этого недуга, а также пожелал быстрого выздоровления заболевшим.

Президент подчеркнул, что российские структуры готовы к самому тесному взаимодействию с китайскими коллегами для выработки защиты от этой угрозы.

В Китае уже подтверждено около десяти тысяч случаев заражения новым коронавирусом, приводящим к воспалению лёгких, более двухсот заразившихся умерли от осложнений.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
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