В Минздраве рассказали о первых симптомах коронавируса
Минздрав РФ рассказал о первых симптомах заражения коронавирусом и мерах предосторожности. Соответствующую памятку Минздрав опубликовал на своем официальном сайте.
Так, согласно данным Минздрава, среди первых симптомов заражения наблюдается повышенная утомляемость, тяжесть в грудной клетке, заложенность носа, кашель, боль в горле и мышцах. Также человек может чувствовать озноб и иметь повышенную температуру тела.
В ведомстве напомнили, что вирус передается через рукопожатия и воздушно-капельным путем. В связи с этим Минздрав рекомендует чаще мыть руки, носить медицинские маски, а также избегать посещения мест с большим скоплением народа.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Неизвестные на внедорожнике пытались ворваться в резиденцию Трампа во Флориде
- Польша заключила контракт на покупку истребителей США F-35
- Путин предложил помощь Китаю в битве с коронавирусом
- Госдеп США потребовал вернуть Крым Украине
- Высокопоставленного сыщика из МВД обвинили в крупной взятке