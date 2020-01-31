В Минздраве рассказали о первых симптомах коронавируса

Минздрав РФ рассказал о первых симптомах заражения коронавирусом и мерах предосторожности. Соответствующую памятку Минздрав опубликовал на своем официальном сайте.

Так, согласно данным Минздрава, среди первых симптомов заражения наблюдается повышенная утомляемость, тяжесть в грудной клетке, заложенность носа, кашель, боль в горле и мышцах. Также человек может чувствовать озноб и иметь повышенную температуру тела.

В ведомстве напомнили, что вирус передается через рукопожатия и воздушно-капельным путем. В связи с этим Минздрав рекомендует чаще мыть руки, носить медицинские маски, а также избегать посещения мест с большим скоплением народа.