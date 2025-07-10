Захарова: Посольство в Париже занимается ситуацией с задержанием Касаткина

Российское посольство в Париже занимается инцидентом с задержанием баскетболиста из России Даниила Касаткина. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РИА Новости.

«Посольство РФ в Париже занимается ситуацией с задержанием... Касаткина», – рассказала дипломат.

Захарова не привела никаких подробностей.

Ранее Даниил Касаткин был задержан властями Франции по запросу США. Баскетболист подозревается в причастности к хакерской сети, которая действовала с помощью программ-вымогателей, пишет «Свободная пресса».

