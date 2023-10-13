ХАМАС заявило о гибели 13 заложников в результате ударов Израиля по Газе

«В результате массированной израильской бомбардировки в течение 24 часов шесть заложников погибли в Северной провинции, семь — в провинции Газа», — указано в сообщении.

Отмечается, что еще три человека стали жертвами ударов в других провинциях. В числе погибших есть иностранцы.

Ранее Армия обороны Израиля заявила, что в течение ночи поразила 750 объектов ХАМАС, пишет RT.

