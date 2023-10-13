ХАМАС заявило о гибели 13 заложников в результате ударов Израиля по Газе
Тринадцать заложников, находившихся в разных местах сектора Газа, погибли в результате ударов Израиля. Об этом сообщило в своем Telegram-канале боевое крыло палестинского движения ХАМАС, группировка «Изз эд-Дина аль-Кассама».
«В результате массированной израильской бомбардировки в течение 24 часов шесть заложников погибли в Северной провинции, семь — в провинции Газа», — указано в сообщении.
Отмечается, что еще три человека стали жертвами ударов в других провинциях. В числе погибших есть иностранцы.
Ранее Армия обороны Израиля заявила, что в течение ночи поразила 750 объектов ХАМАС, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru