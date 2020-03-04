В посольстве РФ в ОАЭ рассказали о состоянии заболевших коронавирусом россиян

В посольстве России в Объединенных Арабских Эмиратах рассказали о состоянии здоровья заразившихся коронавирусом россиян в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщили агентству в посольстве, дипломаты поддерживают постоянную связь с заразившимися россиянами. В настоящее время они госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное. Отмечается, что россиянам предстоит пройти несколько обследований.

Ранее сегодня стало известно, что у двух россиян, находящихся в Объединенных Арабских Эмиратах, выявлен коронавирус нового типа. Отмечалось, что заразившиеся россияне имели контакты с велогонщиками из Италии, у которых также был диагностирован коронавирус.

