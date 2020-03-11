За сутки в Китае от коронавируса скончались 22 человека
В материковом Китае новым видом коронавируса заразились 80 778 человек. Скончались от инфекции 3158 пациентов. Таковы последние данные Национальной комиссии по здравоохранению КНР. На сайте комиссии сообщается, что число излечившихся достигло 61 тыс. человек, они выписаны из больниц.
За последние сутки в Китае отмечены 24 новых случая заражения и зарегистрирован 31 случай с подозрением на коронавирус. За сутки умерли от коронавирусной инфекции 22 человека, все случаи смерти произошли в провинции Хубэй, эпицентра распространения эпидемии.
Случаи заражения коронавирусом зафиксированы в более чем ста странах. Заражены свыше 113 тыс. человек. Самая сложная ситуация после Китая, по данным Всемирной организации здравоохранения, в Италии, а также в Южной Корее, Иране, Франции и Германии.
Во вторник сообщалось, что в Грузии коронавирусом нового типа COVID-19 заразился 12-летний подросток. Это первый случай в стране, когда заболел ребенок.
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