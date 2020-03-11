За сутки в Китае от коронавируса скончались 22 человека

Случаи заражения коронавирусом зафиксированы в более чем ста странах. Заражены свыше 113 тыс. человек. Самая сложная ситуация после Китая, по данным Всемирной организации здравоохранения, в Италии, а также в Южной Корее, Иране, Франции и Германии.

Во вторник сообщалось, что в Грузии коронавирусом нового типа COVID-19 заразился 12-летний подросток. Это первый случай в стране, когда заболел ребенок.





