В Грузии впервые коронавирусом заразился ребенок

В Грузии коронавирусом нового типа COVID-19 заразился 12-летний подросток. Это первый случай в стране, когда ребенок заболел ребенок, сообщает РИА Новости.

Ребенка госпитализировали в инфекционную больницу.

По данным агентства, к настоящему времени в Грузии известно о 23 случаях заражения коронавирусом. Большинство из заболевших побывали в Италии. Ранее стало известно, что "Победа" приостанавливает полеты в итальянские города до конца марта.











