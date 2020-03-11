В Грузии впервые коронавирусом заразился ребенок
11 марта 202000:57
В Грузии коронавирусом нового типа COVID-19 заразился 12-летний подросток. Это первый случай в стране, когда ребенок заболел ребенок, сообщает РИА Новости.
Ребенка госпитализировали в инфекционную больницу.
По данным агентства, к настоящему времени в Грузии известно о 23 случаях заражения коронавирусом. Большинство из заболевших побывали в Италии. Ранее стало известно, что "Победа" приостанавливает полеты в итальянские города до конца марта.
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