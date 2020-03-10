«Горячая линия» по вопросам профилактики коронавируса заработала в Крыму

Крымское управление Роспотребнадзора запустило «горячую линию» для консультаций по вопросам профилактики коронавируса COVID-19. Об этом сообщает «КИА» со ссылкой на администрацию Симферополя.

По данным агентства, телефон «горячей линии» +7( 978) 919 11 23. В частности, предполагается, что операторы линии будут консультировать жителей Крыма, вернувшихся из стран с наиболее широким распространением коронавируса.

Коронавирус был зафиксирован в китайском Ухане в декабре прошлого года. В настоящее время он зарегистрирован в десятках странах мира. Наиболее неблагоприятной эпидемиологическая обстановка считается в Иране, Италии, Южной Корее.

Ранее начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов в ходе пресс-конференции в НСН заявил, что коронавирус не претендует на истребление человечества.

