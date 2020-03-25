За сутки в Италии от коронавируса умерли 683 человека

По данным итальянского ведомства, число умерших за последние сутки уменьшилось на 60 человек по сравнению с предыдущим днем. Общее количество смертей в Италии составило 7503 против 9362 случаев выздоравления. В частности, за прошедшие сутки выздоровели 1036 человек.

Ранее сегодня оперативный штаб Москвы объявил о смерти двух пожилых пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. Умершим было 73 года и 88 лет. У обоих развилось воспаление лёгких, а также имелись сопутствующие осложнения.

