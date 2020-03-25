В России появились первые жертвы коронавируса

В Москве появились первые жертвы нового коронавируса. Оперативный штаб российской столицы объявил о смерти двух пожилых пациента, у которых был диагностирован COVID-19.

Как сообщается в официальном Telegram-канале штаба, умершим было 3 года и 88 лет. У обоих развилось воспаление лёгких, а также имелись сопутствующие осложнения.

В России за прошедшие сутки было зарегистрировано 163 новых случая заражения коронавирусом, общее число заболевших достигло 495, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Новые инфицированные выявлены в 20 регионах, в Москве прирост составил 120 человек. До сих пор в России не было ни одного летального случая, вызванного коронавирусом.