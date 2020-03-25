В России появились первые жертвы коронавируса

В Москве появились первые жертвы нового коронавируса. Оперативный штаб российской столицы объявил о смерти двух пожилых пациента, у которых был диагностирован COVID-19.

Как сообщается в официальном Telegram-канале штаба, умершим было 3 года и 88 лет. У обоих развилось воспаление лёгких, а также имелись сопутствующие осложнения.

В России за прошедшие сутки было зарегистрировано 163 новых случая заражения коронавирусом, общее число заболевших достигло 495, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Новые инфицированные выявлены в 20 регионах, в Москве прирост составил 120 человек. До сих пор в России не было ни одного летального случая, вызванного коронавирусом.

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На фоне опасности распространения COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о введении жестких превентивных мер, начиная с 25 марта, сообщают «Дни.ру».

В частности, объявлено о временном закрытии всех культурно-досуговых учреждений. Соблюдать ограничения обязаны и торговые центры. Работу продолжат магазины, банки и службы бытовых услуг.

Стоматологам разрешено оказывать только экстренную помощь при острой боли. Центры госуслуг переходят в режим функционирования по предварительной записи. Временно отменены льготы на проезд в общественном транспорте студентам, пожилым людям и хроническим больным.


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ФОТО: pixabay.com
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