Карантин в регионе продлился два месяца. За сутки в Ухане был зафиксирован лишь один случай заражения. Власти страны заявили, что сейчас коронавирусная инфекция в стране фактически обезврежена, заболевшие приезжают из-за границы. На данный момент было выявлено почти 430 подобных случаев, передает телеканал со ссылкой на МИД Китая.

Ряд китайских дипломатов высказали мнение, что коронавирус был завезен в страну в качестве биологического оружия. Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан предположил, что сам термин коронавирус был намеренно связан с КНР, чтобы унизить государство и народ. Политик отметил, что ВОЗ и другие страны мира не согласны с попыткой связать происхождение вируса с конкретным геополитическим статусом.

