Япония запретит экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и роботов

Также в рамках новых ограничений в отношении Москвы Токио запрещает ввоз оборудования для атомных объектов, разведки нефти и природного газа, экспорт радиоактивных материалов, различных химических веществ, в том числе слезоточивого газа и порошка для снятия отпечатков пальцев.

Ранее бывший глава японского правительства Ёсиро Мори заявил, что Россия вряд ли проиграет Украине в конфликте между двумя державами. Политик усомнился в том, что Украина стоит того, чтобы тратить на нее столько усилий, поскольку поражение России практически немыслимо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

