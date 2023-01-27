Япония запретит экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и роботов

Власти Японии с 3 февраля запретят экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и роботов, сообщает ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство страны.

Песков заявил, что Япония активно присоединилась к стану недружественных стран

Также в рамках новых ограничений в отношении Москвы Токио запрещает ввоз оборудования для атомных объектов, разведки нефти и природного газа, экспорт радиоактивных материалов, различных химических веществ, в том числе слезоточивого газа и порошка для снятия отпечатков пальцев.

Ранее бывший глава японского правительства Ёсиро Мори заявил, что Россия вряд ли проиграет Украине в конфликте между двумя державами. Политик усомнился в том, что Украина стоит того, чтобы тратить на нее столько усилий, поскольку поражение России практически немыслимо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЯпония
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры