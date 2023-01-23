Песков заявил, что Япония активно присоединилась к стану недружественных стран
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Япония активно присоединилась к стану недружественных России государств, сообщает РИА Новости.
Отвечая на вопрос о перспективах проведения переговоров по мирному договору он отметил, что Токио не проявляет конструктива в двусторонних отношениях.
«Япония весьма проактивно присоединилась к стану государств, которые превратились в недружественные страны для нас, и своими действиями Япония в плане двусторонних отношений не проявляет какого-либо конструктивизма», - сказал представитель Кремля.
Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что в настоящее время не видит условий для обсуждения перспектив мирного соглашения с Россией, сообщает RT.
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