Песков заявил, что Япония активно присоединилась к стану недружественных стран

Отвечая на вопрос о перспективах проведения переговоров по мирному договору он отметил, что Токио не проявляет конструктива в двусторонних отношениях.

«Япония весьма проактивно присоединилась к стану государств, которые превратились в недружественные страны для нас, и своими действиями Япония в плане двусторонних отношений не проявляет какого-либо конструктивизма», - сказал представитель Кремля.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что в настоящее время не видит условий для обсуждения перспектив мирного соглашения с Россией, сообщает RT.

