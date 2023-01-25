Экс-премьер Японии назвал маловероятным поражение России

Россия вряд ли проиграет Украине в конфликте между двумя державами. Об этом заявил бывший глава японского правительства Ёсиро Мори. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

В США недооценили Россию при поддержке Украины

Политик усомнился в том, что Украина стоит того, чтобы тратить на нее столько усилий, поскольку поражение России практически немыслимо.

Мори также подверг критике новостные агентства Японии за однобокость репортажей. Он отметил, что складывается впечатление, будто бы японские СМИ ориентируются лишь на сообщения из США и Европы.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США, поддержав в конфликте Украину, сильно просчитались, полагая, что российская армия не сможет победить ВСУ, оснащенные оружием НАТО. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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