Япония ввела санкции против Центробанка РФ

Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о вводе санкций против российского Центробанка, сообщает РИА Новости.

Кадыров дал Европе срок «до 31 февраля» для извинений за санкции

По его словам, Япония намерена действовать вместе с мировым сообществом «для защиты основ мирового порядка».

«В дополнение к объявленным вчера мерам... мы приняли решение... ввести санкции, ограничивающие операции с Центральным банком России», - подчеркнул Кисида.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия обладает необходимым потенциалом для того, чтобы справиться с западными санкциями, сообщает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:УкраинаСанкции Против РоссииЦентробанкЯпония
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры