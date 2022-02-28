Япония ввела санкции против Центробанка РФ
Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о вводе санкций против российского Центробанка, сообщает РИА Новости.
По его словам, Япония намерена действовать вместе с мировым сообществом «для защиты основ мирового порядка».
«В дополнение к объявленным вчера мерам... мы приняли решение... ввести санкции, ограничивающие операции с Центральным банком России», - подчеркнул Кисида.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия обладает необходимым потенциалом для того, чтобы справиться с западными санкциями, сообщает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,3 млн+116 тыс. / сут.
Умерли
351 тыс.+769 / сут.
Выздоровели
13,5 млн+138 тыс. / сут.
- Посетителей ТЦ Columbus эвакуировали в Москве
- Мишустин анонсировал план спасения российской экономики
- Дерипаска потребовал у ЦБ объяснить резкое повышение ключевой ставки
- «Газпром» и Монголия начали проектировать новый газопровод «Союз — Восток»
- Хакеры атаковали сайты ведущих российских СМИ
- В Японии ввели персональные санкции против Лукашенко
- Лизингодатели из Ирландии и Сингапура разорвали контракты с авиакомпаниями РФ
- Япония ввела санкции против Центробанка РФ
- Чернышенко поручил Ростуризму вывести российских туристов из-за рубежа
- Официальный курс доллара пробил 90 рублей, евро взлетел выше 100
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru