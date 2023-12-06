Страны G7 согласовали запрет на импорт российских алмазов

Государства «Большой семерки» пришли к соглашению о введении запрета на импорт российских алмазов. Об этом говорится в итоговом заявлении стран G7, сообщает «Коммерсант».

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Как отмечается, новые санкции представят к 1 января 2024 года.

Кроме того, США, Великобритания, ФРГ, Франция, Япония, Канада и Италия согласовали и ужесточение мер, направленных на поставки российской нефти. Ограничения будут вводится и против тех, кто участвует в военных закупках России, и тех, кто помогает ей получить промышленное оборудование и ключевые ресурсы.

Ранее Великобритания объявила о расширении санкционного списка против России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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