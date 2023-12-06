Страны G7 согласовали запрет на импорт российских алмазов

Как отмечается, новые санкции представят к 1 января 2024 года.

Кроме того, США, Великобритания, ФРГ, Франция, Япония, Канада и Италия согласовали и ужесточение мер, направленных на поставки российской нефти. Ограничения будут вводится и против тех, кто участвует в военных закупках России, и тех, кто помогает ей получить промышленное оборудование и ключевые ресурсы.

Ранее Великобритания объявила о расширении санкционного списка против России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



