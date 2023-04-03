Япония не соблюдает предел в $60 за баррель при покупке нефти РФ
Япония добилась возможности приобретать нефть из России по цене выше потолка цены в 60 долларов за баррель, который установили США, Евросоюз и Австралия в рамках санкционного давления на Москву. Как сообщает The Wall Street Journal, Токио получил согласие Вашингтона нарушать данное ценовое ограничение из-за необходимости обеспечения доступа к российским энергоносителям.
Как отмечает издание, такое положение вещей свидетельствует о зависимости ближайшего союзника США в азиатском регионе от России в отношении чёрного золота. По оценке экспертов, этот фактор также повлиял на нерешительность японских властей в плане более активной поддержки Киева в противостоянии с Москвой.
Кремль уже неоднократно заявлял, что Россия не намерена признавать никакого ограничения по нефтяным ценам. Как отмечает НСН, глобальные цены на нефть в конце прошлой недели ускорили рост после объявления ряда стран ОПЕК+, включая Россию, о сокращении добычи. Так, июньские контракты на сорт Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $85 за баррель.
При этом российский сорт нефти Urals на сегодня торгуется ниже потолка в 60 долларов за баррель, хотя дисконт к эталонному Brent в марте сократился до $29,6 за баррель. Средняя котировка Urals на базисе CIF в европейских портах за минувший месяц составила $48,7 за бочку, сообщает агентство Argus.
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