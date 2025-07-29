«Роскосмос»: Разработан проект программы сведения МКС с орбиты
29 июля 202503:33
Разработан проект программы сведения Международной космической станции с орбиты, сообщает пресс-служба «Роскосмоса» со ссылкой на гендиректора корпорации Дмитрия Баканова.
По его словам, это процесс займёт около 2,5 лет. Россия продлила работу своего сегмента станции до 2028 года.
Ранее президент США Дональд Трамп предложил сократить расходы на Международную космическую станцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Роскосмос»: Разработан проект программы сведения МКС с орбиты
- Тимошенко заявила, что «Батькивщина» не поддержит законопроект об усилении полномочий НАБУ
- За заброшенные дачи россиянам грозит штраф до 50 тысяч рублей
- ФРГ: Берлин принял к сведению слова Путина об оснащении ВМФ РФ
- В США заметили белую акулу рекордных размеров
- Индийский посол отреагировал на критику по закупкам нефти из России
- СМИ: ЕК может приостановить финпомощь Киеву
- Шаг к войне: Медведев заявил, что Трамп играет с Россией в ультиматумы
- Хуситы опубликовали видео с российским моряком с потопленного судна Eternity C
- Невский проспект перекроют на две недели из-за ремонта
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru