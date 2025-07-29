«Роскосмос»: Разработан проект программы сведения МКС с орбиты

Разработан проект программы сведения Международной космической станции с орбиты, сообщает пресс-служба «Роскосмоса» со ссылкой на гендиректора корпорации Дмитрия Баканова.

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По его словам, это процесс займёт около 2,5 лет. Россия продлила работу своего сегмента станции до 2028 года.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил сократить расходы на Международную космическую станцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: roscosmos.ru
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