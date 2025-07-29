Атака беспилотников ВСУ на Ростовскую область: один погибший

В настоящее время ПВО отражает удары в Каменском, Волгодонском, Сальском, Боковском и Тарасовском районах. В Сальске повредило крышу и выбило окна в здании. На одной из улиц задело автомобиль, водитель которого погиб.

Также произошло возгорание на железнодорожной станции, там обошлось без пострадавших. В Каменском районе из-за падения обломков сбитого БПЛА загорелась трава.

Ранее мужчина погиб при атаке беспилотников ВСУ на Ленинградскую область, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

