Атака беспилотников ВСУ на Ростовскую область: один погибший

В Ростовской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины один человек погиб, сообщает Telegram-канал Mash.

Минобороны: За 12 часов силы ПВО сбили 72 украинских беспилотника

В настоящее время ПВО отражает удары в Каменском, Волгодонском, Сальском, Боковском и Тарасовском районах. В Сальске повредило крышу и выбило окна в здании. На одной из улиц задело автомобиль, водитель которого погиб.

Также произошло возгорание на железнодорожной станции, там обошлось без пострадавших. В Каменском районе из-за падения обломков сбитого БПЛА загорелась трава.

Ранее мужчина погиб при атаке беспилотников ВСУ на Ленинградскую область, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ВСУАтакаБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры