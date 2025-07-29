Тимошенко заявила, что «Батькивщина» не поддержит законопроект об усилении полномочий НАБУ
На Украине партия «Батькивщина» не поддержит предложенный главой государства Владимиром Зеленским проект закона о так называемом усилении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), сообщила в эфире телеканала Espreso бывший премьер и лидер партии Юлия Тимошенко.
По ее словам, в Верховную Раду будет подан альтернативный законопроект. Как считает депутат, необходимо создать Национальную ассамблею из героев Украины, которые будут избирать руководство антикоррупционных органов.
«Мы против того, чтобы формировали НАБУ и САП из-за границы», — отметила Тимошенко. Она подчеркнула, что антикоррупционные органы должны быть полностью независимыми.
Ранее стало известно, что решение Зеленского о НАБУ и САП может испортить его имидж на Западе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru