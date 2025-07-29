Тимошенко заявила, что «Батькивщина» не поддержит законопроект об усилении полномочий НАБУ

По ее словам, в Верховную Раду будет подан альтернативный законопроект. Как считает депутат, необходимо создать Национальную ассамблею из героев Украины, которые будут избирать руководство антикоррупционных органов.

«Мы против того, чтобы формировали НАБУ и САП из-за границы», — отметила Тимошенко. Она подчеркнула, что антикоррупционные органы должны быть полностью независимыми.

Ранее стало известно, что решение Зеленского о НАБУ и САП может испортить его имидж на Западе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

